Altro Calcio Simone Zaza-Chiari Biasi, la love story è finita

“È finita dopo due anni di convivenza la storia tra il calciatore del Valencia e della Nazionale, Simone Zaza, e la blogger e modella Chiara Biasi". La 'bomba di gossip' arriva dalle pagine del settimanale Chi, che entra nei particolari: "Lei ha lasciato la casa di Valencia di lui nella quale si era trasferita, ma il calciatore sembra non aver perso il sonno. Dal suo cellulare sono già partite richieste di corteggiamento ad una bombastica ex concorrente di reality, che conosce bene il calcio...”, scrive la rivista diretta da Signorini. L'ultima foto social insieme risale a gennaio quando durante le vacanze natalizie andarono a Dubai: scatti d'intesa, che non preludevano alla crisi che poi li avrebbe travolti e divisi. Il lungo silenzio social aveva messo in allarme in fan, ora Chi conferma.