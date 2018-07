Altro Calcio Shandong Luneng, Pellé al tifoso: "Il calcio è un lavoro"

Nel 2016 Graziano Pellè, dopo gli Europei del famoso cucchiaio ai rigori contro la Spagna, decise di accettare la proposta cinese dello Shandong Luneng: 20 milioni di euro di stipendio all'anno. Una scelta che divise l'opinione pubblica e che fa ancora discutere. Un tifoso gli ha scritto su Instagram criticando l'addio dal calcio che conta e l'attaccante gli ha risposto: "Oltre allo sport più bello del mondo, il calcio per me è anche un lavoro. Molti miei colleghi dopo anni dal ritiro hanno avuto non pochi problemi perché non dura tutta la vita. Sto benissimo così".