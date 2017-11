Altro Calcio Serie D, sospesa Manfredonia-Gravina: colpa della linea di fondo

Un episodio paradossale, addirittura "da barzelletta" secondo alcuni tifosi, quello avvenuto domenica sul campo del Manfredonia: la gara di Serie D tra i padroni di casa e il Gravina è stata sospesa...perché la linea di fondo era storta. Proprio così, dopo quasi tre ore di attesa, il direttore di gara non ha potuto fare altro che mandare le squadre negli spogliatoi per un problema che potrebbe costare alla squadra di casa la sconfitta per 0-3 a tavolino. Una situazione davvero imbarazzante che è stata documentata dal profilo Facebook del Gravina, mentre i fan del Manfredonia si sono scagliati in maniera veemente nei confronti della propria società: “La figura più oscena degli 85 anni di storia", si legge sul profilo della società di casa, "la sciatteria prima o poi si paga", "Manfredonia barzelletta d'Italia”.