Altro Calcio Serie D, "ha urinato verso la tribuna ospite": squalificato Liberati

Episodio davvero insolito quello andato in scena nel corso di Turris-Sarnese, gara di Serie D disputata nell'ultimo weekend. Il centrocampista della squadra di casa, Giovanni Liberti, una volta espulso dall’arbitro ha incredibilmente deciso di abbassandosi i pantaloni e di urinare in direzione della tribuna ospite. Questo il comunicato del giudice sportivo, che lo ha squalificato per cinque turni: "Per avere, a gioco fermo, urinato in direzione della tribuna ospite rivolgendo nell'occasione gesti osceni e triviali esibendo l'organo genitale".