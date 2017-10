Altro Calcio Serie C, Modena rischia di sparire: i tifosi fanno il funerale

A Modena hanno fatto persino il il funerale: l'iniziativa dei tifosi è stata presa in seguito alla decisione del Comune di chiudere le porte dello stadio Braglia alla squadra, che avrebbe dovuto ospitare la sfida col Mestre, valida per la sesta giornata di campionato di Serie C. La Lega ha assegnato ovviamente la sconfitta a tavolino: gli emiliani sono ultimi in classifica a quota zero punti e la situazione è sempre più complicata perché entro lunedì 9 ottobre il Modena dovrà anche lasciare lo stadio a causa di inadempienze in materie di mutui e trovarsi un nuovo campo di allenamento e di gioco. "Non vogliamo entrare nel merito delle responsabilità di una situazione paradossale - hanno fatto sapere i calciatori tramite l'associazione sindacale di categoria -. Al momento non interessa cercare un colpevole ma vogliamo giocare e essere tutelati da chi dovrebbe metterci in condizioni di poter svolgere dignitosamente il nostro lavoro nel rispetto delle regole". Il club è stato per l'ultima volta in Serie A nel 2003-2004: in quella squadra giocavano i vari Milanetto, Mauri e Makinwa.