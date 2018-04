Altro Calcio Serie B, gol "fantasma" ad Ascoli: giocatori e Twitter in tilt

Mistero ad Ascoli. La squadra di Cosmi crolla in casa travolta dalla Salernitana, ma la partita è finita 1-3 o 0-3? Nei minuti successivi al match c'è confusione, i profili Twitter della Lega B e della stessa Salernitana cinguettano che la gara è finita 0-3, ma dopo pochi minuti ci ripensano: è 1-3. Cominciamo col dire che il risultato che è stato omologato è l'1-3, ma come è stato possibile che si sia creta tutta questa confusione? Sul risultato di 3-0 per la squadra di Colantuono, nell'ultimo dei minuti di recupero concessi dall'arbitro Nasca, da un traversone di Buzzegoli arriva la rete di Carpani: il fischio del direttore di gara (che convalida il gol) è immediatamente seguito dal triplice fischio con cui chiude il match, ma senza nessuna gestualità. Il fatto che Nasca non indichi il centrocampo manda in confusione i giocatori dell'Ascoli, che protestano per una rete regolare che a loro modo di vedere era stata annullata. Il gol invece viene convalidato, ma nessuno lo capisce...