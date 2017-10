Altro Calcio Serie B, Foggia-Perugia 2-1: è crisi per il Grifo

Il Foggia batte 2-1 il Perugia nell' anticipo della 9.a giornata di Serie B. Allo 'Zaccheria', i padroni di casa vanno in doppio vantaggio nella prima mezz'ora di gioco grazie alle reti di Gerbo (13') e Mazzeo (28'), prima del gol sul finire del tempo degli ospiti grazie a un rigore trasformato da Di Carmine (46'). Nella ripresa i padroni di casa riescono ad arginare il pressing degli umbri, che possono solo recriminare per il palo colpito di testa da Terrani al 44'. Con questi tre punti il Foggia sale a 10 puti e lascia le zone 'calde' della classifica, mentre il Perugia, che perde la quarta delle ultime cinque gare, perde l'occasione per portarsi solitario al comando.