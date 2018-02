Altro Calcio Serie B: crollo Palermo, in testa Empoli e Frosinone

La Serie B non smette mai di sorprendere. Nel monday night della 25esima giornata il Palermo perde la seconda gara in fila e scivola a meno 3 in classifica dalla coppia di testa formata da Empoli e Frosinone. Dopo il clamoroso tonfo di Empoli di una settimana fa i rosanero cadono anche al Barbera sconfitti da un ottimo Foggia, che si conferma più efficace in trasferta che in casa. Dopo un primo tempo equilibrato concluso sullo 0-0, i padroni di casa passano al quarto d'ora della ripresa con il solito Nestorovski, ma quattro minuti dopo restano in dieci per l'espulsione di Coronado, che complica maledettamente i piani dei rosanero. Il Palermo si chiude a difesa del pari e il Foggia prende coraggio, a meno di 10' dal termine Duhamel firma il pareggio dei rossoneri, che però non si accontentano. Il Palermo è sulle gambe e i pugliesi sentono l'odore del sangue, all'85' Kragl scarica un missile sotto la traversa da fuori area e porta avanti i suoi, che nel finale rischiano tantissimo sulla traversa di Nestorovski, ma alla fine portano a casa un successo di grande prestigio contro una delle favorite alla promozione in A. Per il Palermo adesso è crisi, il Barbera alla fine fischia.