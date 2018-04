Altro Calcio Serie B: Calaiò stende l'Ascoli, il Parma è secondo

Il Parma scatta verso la Serie A spinto dal suo bomber, Emanuele Calaiò. La squadra di Roberto D'Aversa, neopromossa e grande sorpresa del campionato, espugna 1-0 il difficile campo di Ascoli nell'anticipo della 36.ma giornata di Serie B e sale in solitaria al secondo posto, che vuol dire promozione diretta. In attesa delle gare di Frosinone e Palermo, impegnate martedì, un'intera città sogna il ritorno nella massima serie dopo l'incubo degli ultimi anni e a farla sognare è l'Arciere, che mette a segno il gol decisivo in apertura di match e mette nei guai Serse Cosmi, al momento terz'ultimo con un punto di ritardo e una partita in più rispetto all'Entella.