Serie B: Bari travolgente, Cremonese in Paradiso

Cremona sogna. La squadra di Attilio Tesser, neopromossa in Serie B, vince 2-0 in casa col Brescia nel primo anticipo della decima giornata e vola al secondo posto in classifica a un solo punto dall'Empoli capolista. Cremonese avanti alla mezz'ora del primo tempo con Piccolo, al termine della prima frazione poi l’arbitro manda tutti negli spogliatoi ma allo stadio Giovanni Zini salta l’impianto di illuminazione: gara sospesa per 20 minuti poi si torna in campo e nella ripresa arriva anche il 2-0 firmato Claiton, che chiude il match. Notte fonda dunque per il Brescia, che perde la terza partita in fila (solo un punto nelle ultime 4) e domani può essere raggiunto dal Cesena fanalino di coda del campionato.

Al secondo posto insieme alla Cremonese anche il Bari di Fabio Grosso, che al San Nicola non sbaglia un colpo. Avvio in salita per i pugliesi, che dopo 2 minuti sono già sotto per il gol di Salvi, ma col passare dei minuti i padroni di casa prendono il controllo della gara e al 21' Basha firma il pareggio con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa il Bari parte a mille e dopo 3 minuti completa la rimonta con Improta, poi la gara resta in equilibrio fino al 68', quando Galano fa 3-1. Il poker porta la firma di Basha, che fa doppietta, inutile nel finale il gol ospite di Pasa. Al triplice fischio al San Nicola è festa grande.