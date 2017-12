Altro Calcio Serie B, Bari-Foggia 1-0: Grosso in vetta, spettacolo sugli spalti

Vince il Bari e vincono i suoi tifosi. Il derby di Puglia regala emozioni incredibili, prima e durante la partita. La coreografia dello stadio San Nicola prima della sfida col Foggia è da brividi, la partita anche perché si decide al 92' con il gol di Galano che rimanda in testa al campionato i biancorossi, a +1 sul Palermo: il Foggia era in dieci dall'80' per l'espulsione di Coletti e la squadra di Grosso ne ha approfittato trovando proprio in extremis lo spazio nel quale infilarsi per il colpo da tre punti. Magia di Brienza col filtrante per Floro Flores, l'appoggio per Galano è comodo come il tocco a porta vuota dell'attaccante.