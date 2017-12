Altro Calcio Senza la Var è un disastro: rigore 'regalato' alla Svizzera

Chi ha ancora qualche dubbio sull'utilità della Var vada a rivedersi quanto accaduto durante l'andata del Playoff Mondiale tra Irlanda del Nord e Svizzera, terminato 0-1. L'arbitro Hategan ha concesso agli elevetici un rigore (poi trasformato da Rodriguez) per un presunto tocco col braccio di Evans su tentativo di Shaqiri. Tocco che però non c'è, la sfera colpisce la spalla come mostrano i replay: senza l'ausilio della tecnologia (la VAR non è utilizzata in queste sfide) il fischietto non ha potuto verificare l'errore prendendo dunque un vero e proprio abbaglio. Evans peraltro è stato ammonito e salterà la partita di ritorno: dobbia beffa. I media locali hanno parlato di "episodio sconcertante" mentre i quotidiani britannici di "decisione deplorevole".