Altro Calcio Scozia-Malta, Brown accusa Borg: "Mi ha sputato"

Alta tensione durante Scozia-Malta, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Al termine del match il capitano scozzese Scott Brown ha accusato pubblicamente il difensore maltese Borg di avergli sputato addosso: "E' un orribile bastardo - ha tuonato Brown - mi ha sputato addosso. Ha alzato la mano per scusarsi ed io sono riuscito a non perdere la testa e a mantenere la calma. La cosa più importante erano i tre punti".