Scontri, lanci di petardi e tifosi in campo: paura a Lione

Lione-Besiktas, andata dei quarti di finale di Europa League in programma al Parc Olympique, inizierà in ritardo a a causa di un'invasione di campo 'involontaria' dei tifosi francesi che si sono riversati sul terreno di gioco a seguito di un lancio di fumogeni dei tifosi turchi sugli spalti e scontri molto violenti tra le opposte fazioni. Incidenti erano già scoppiati nel tardo pomeriggio davanti allo stadio tra i tifosi del Besiktas e le forze dell'ordine. Ci sono stati alcuni feriti tra cui uno steward dello stadio. Altri scontri si sono verificati tra supporter del Lione e del Besiktas e per disperderli la polizia ha utilizzato dei gas lacrimogeni. Si sono vissuti attimi di panico al punto che alcune famiglie hanno deciso di tornare a casa, rinunciando a vedere quella che è classificata come una partita ad alto rischio. Anche la boutique ufficiale del Lione dello stadio è stata danneggiata da alcuni tifosi turchi, come riporta il sito del Parisien. Una volta dentro, il caos è continuato e i tifosi francesi sono entrati in campo per sfuggire al lancio di fumogeni e di oggetti dei tifosi turchi. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas si è recato nel settore dove si sono sviluppati gli incidenti per cercare di calmare gli animi. La partita è iniziata con 50 minuti di ritardo