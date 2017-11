Altro Calcio Scommette una sterlina, ne vince 575 mila

Una donna del Kent, in Inghilterra, ha fatto il colpo della vita indovinando 12 risultati lo scorso 4 novembre, tutti relativi a gare di Premier League o Championship. Scommettendo una sola sterlina, ne ha vinte 574.278,41. Stando a quanto raccontato da esponenti di William Hill, l'agenzia di scommesse che ha pagato la somma alla mamma di 59 anni, la donna ha cominciato a scommettere ogni weekend 6 anni fa, per essere più coinvolta nella passione di marito e figlio, tifosi del Tottenham. "Ha scommesso su quelle squadre solo perché le squadre le suonavano bene...", ha raccontato il figlio. Basta vedere i risultati per capire che in molti casi, si trattava di "azzardi" o quasi...