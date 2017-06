Altro Calcio Schwarzenegger fa visita al Barça: selfie con Neymar

Lieta sorpresa per il Barcellona di Luis Enrique, che prepara l'impegno in trasferta contro lo Sporting Gijon. Al centro sportivo del club catalano, poco prima dell'allenamento del venerdì, è arrivato Arnold Schwarzenegger, attore ed ex governatore della California che si trova in Catalogna per un evento di bodybuilding. I calciatori blaugrana hanno scattato alcune foto con la star di Hollywood, regalandogli anche una maglia personalizzata.