Altro Calcio Scandalo Lampard, casa sua diventa "La grotta del peccato"

In Inghilterra è bufera intorno a Frank Lampard. L'ex Chelsea ha affittato la sua casa di Londra (a circa 3.800 euro al mese) nel quartiere di Fulham a Davina Ward, una 37enne che si era presentata come maestra di fitness. Secondo quanto scoperto da un'inchiesta del 'The Sun', però, l'abitazione dell'ex centrocampista veniva usata dalla donna per attività non esattamente ginniche. Un reporter del tabloid britannico è infatti riuscito a entrare nella casa che ha definito "la grotta del peccato" e ha scoperto che la donna la usava "per sessioni sadomaso in cui lei era la dominatrice e forniva cocaina ai clienti che amava legare e sculacciare, arrivando a volte a filmare quanto succedeva". Sempre secondo il ‘Sun’, nell'abitazione di proprietà di Lampard sono state ritrovate "cinture di cuoio e corde per legare i clienti, che pagavano 450 euro all’ora", mentre lei "si faceva pubblicità online vantandosi di essere la donna più calda, selvaggia, sporca e maledetta di Londra". Il giornale inglese, citando fonti vicine a Lampard, ha spiegato anche che l’ex calciatore, che abita con sua moglie in un’altra lussuosa villa a circa 3 chilometri di distanza, "non ne sapeva nulla".