Sarri, sono numeri pazzeschi: 2017 da record

Il Napoli si appresta a chiudere il 2017 sul campo del Crotone e in caso di successo sarebbe matematicamente campione d'inverno, ma non solo. Con tre punti allo Scida, infatti, gli azzurri raggiungerebbero quota 99 punti conquistati nell'anno solare, dove in campionato hanno perso soltanto due volte. Nessun titolo vinto, ma un anno davvero da record per la banda di Sarri, che ha fatto tre punti in più della Juventus e in tutta Europa è alle spalle solo del Barcellona e, forse, del Manchester City. Numeri pazzeschi che testimoniano il grande lavoro fatto dal tecnico toscano, che a maggio spera di festeggiare anche il titolo più importante.

La superclassifica nella prossima foto.