Altro Calcio Sarri con Sacchi e Guardiola: i tre maestri a Milano Marittima

Tre maestri del calcio, tre rivoluzionari insieme: Maurizio Sarri, ormai ex tecnico del Napoli, Arrigo Sacchi, allenatore campione d'Italia, d'Europa e del Mondo col Milan tra gl Anni 80 e 90 ed ex c.t. della Nazionale finalista al Mondiale del '94, e infine Pep Guardiola, fresco del trionfo in Premier League, sono stati fotografati da un hotel di Milano Marittima, dove strnno trasorneod le vacanze.-