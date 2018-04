Altro Calcio Sara Rodrigues, per lei André Silva ha lasciato la sorella di Neymar

Una relazione non ancora ufficiale, ma che dura dalla scorsa estate, quando i due sono stati in vacanza insieme in Grecia. È Sara Rodrigues la nuova fiamma di Andrè Silva, l’attaccante portoghese del Milan che recentemente si è sbloccato in campionato regalando 6 punti d'oro ai rossoneri. A rivelarlo è il portale portoghese ‘Vidas’. 21enne, modella, laureata in ingegneria chimica, Sara ha conquistato il cuore del lusitano, che grazie a lei ha dimenticato la sorella di Neymar (ex di gabigol).