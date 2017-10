Altro Calcio Sanchez-gol, il Cile è quarto. Uruguay bloccato dal Venezuela

Nel penultimo turno del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali di Russia il Cile batte 2-1 l’Ecuador e vola al quarto posto. Decisiva la rete realizzata da Alexis Sanchez all’86’ dopo i gol di Edu Vargas al 22’ e il pari di ibarra all’84’. Fondamentale per i destini della Nazionale di Pizzi l’ultima giornata contro il Brasile (già qualificato) che ha pareggiato in Bolivia. Non ha ancora staccato il pass l’Uruguay di Cavani e Suarez, bloccata sullo 0-0 dal Venezuela. La formazione di Tabrez resta comunque seconda.