San Siro ricorda Astori: lo striscione della Curva Sud

Prima dell'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Milan e Arsenal a San Siro è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori. "Uniti al dolore della famiglia Astori. Riposa in pace" il testo dello striscione esposto in Curva Sud per il difensore della Fiorentina scomparso tragicamente nella notte tra sabato e domenica. Stesso clima anche prima dell'altra partita europea di una squadra italiana, tutti in silenzio per Astori in Lazio-Dinamo Kiev all'Olimpico.