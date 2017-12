Altro Calcio Salernitana, Alex dimenticato giù dall'autobus a Cesena: ma il club smentisce

Curioso e divertente retroscena al termine della partita tra Cesena e Salernitana riportato dal quotidiano locale ottopagine.it. Dopo il clamoroso 3-3 ottenuto dagli ospiti in rimonta in inferiorità numerica, il pullman è partito dimenticando l'attaccante Alex nello spogliatoio del Manuzzi. Una volta resosi conto di essere rimasto solo il portoghese classe '91, trattenuto all'interno dello stadio per un test antidoping, ha subito chiamato i dirigenti Fabiani e Bianchi e poi ha raggiunto un Autogrill di Faenza, dove lo attendeva il pullman con i compagni e l'intero staff.

Questa la versione del quotidiano locale, la Salernitana però smentisce la ricostruzione fatta con questo comunicato: "L’U.S. Salernitana 1919 precisa che, a differenza di quanto pubblicato nel pomeriggio di ieri dalla testata online Granatissimi.com e ripreso da numerose testate nazionali, al termine della gara Cesena – Salernitana il calciatore Alex si è sottoposto ai routinari test antidoping conclusi i quali è stato, come da programma ed organizzazione dello staff, accompagnato da un proprio dirigente a raggiungere il resto della squadra diretta alla Stazione di Bologna. Si invitano pertanto gli organi di informazione a verificare la correttezza delle informazioni e a non divulgare notizie false che ledono l’immagine della Società".