Russia, la moglie di Arshavin cacciata da un aereo: "Sono un agente segreto"

Vi ricordate di Andrei Arshavin? L'ex attaccante russo dell'Arsenal oggi ha 36 anni e gioca al Karait in Kazakistan, ma il suo nome è tornato sotto i riflettori "grazie" alla moglie. La signora Alisa, infatti, lo scorso sabato è stata cacciata da un volo Aeroflot da Mosca ad Almaty (Kazakhstan) per essersi rifiutata di allacciarsi la cintura di sicurezza prima del decollo. Stando a quanto riporta il Mirror, la signora Arshavin accusa l'equipaggio di averla fatta scendere perché il pannolino della sua bimba puzzava troppo, ma diversi testimoni hanno raccontato che la donna aveva un "atteggiamento molto aggressivo". Lady Arshavin avrebbe preteso che la sua tata fosse spostata in business class nonostante avesse un biglietto economy e quando le è stato detto di no avrebbe finto di essere un agente dell'FSB (ovvero il servizio segreto russo, l'ex KGB) per "fare pressione sull'equipaggio". Alla fine la donna è stata costretta a scendere con i figlia e la tata e il volo ha subito un ritardo di due ore: il nominativo della signora Arshavin potrebbe essere aggiunto alla 'black list' della compagnia aerea russa.