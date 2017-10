Altro Calcio Russia, in fiamme lo stadio di Nizhny Novgorod

Fiamme allo stadio di Nizhny Novgorod: l'impianto da 45mila posti, ancora in completamento in vista dei Mondiali della prossima estate, è andato a fuoco per circa un quarto d'ora. Nessun ferito, pochi danni come recita il comunicato ufficiale seguente allo spegnimento dell'incendio: "L'incidente non ha avuto alcun impatto sulla costruzione dello stadio e sulla scadenza della sua conclusione (prevista per dicembre 2017)". Si sta facendo ancora luce sulle cause dell'incendio: forse un problema legato ai saldatori.