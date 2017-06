Altro Calcio Russia, ecco la nuova maglia: ritorno al passato

E' stata presentata dall'Adidas la nuova maglia della Russia per la Confederations Cup in programma dal 17 al 2 luglio 2017. Si tratta di un ritorno al passato per la nazionale perchè la divisa ricorda quella indossata dall'allora Unione Sovietica negli anni '80 con il colore rosso che domina prendendo il posto dell'amaranto.