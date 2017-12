Altro Calcio Russia 2018, tra Danimarca e Irlanda vince la paura

Davvero pochissime emozioni al Parken di Copenaghen nell'ultima giornata di andata dei playoff mondiali, tra Danimarca e Irlanda vince la paura e matura uno 0-0 da sbadigli: per sapere chi andrà in Russia dovremo aspettare il ritorno di martedì 14. Primo tempo decisamente bruttino, all'intervallo da segnalare ci sono soltanto una doppia parata di Randolph su Stryger Larsen e Cornelius e un erroraccio di Sisto a porta spalancata. La musica non cambia neanche nella ripresa: scandinavi all'attacco con pressione costante ma senza incidere, irlandesi pronti a sporcare ogni pallone e pronti a usare i falli per rompere il ritmo. Hareide prova anche la carta Bendtner per l'assalto finale, ma l'ex Juve spreca una buona occasione calciando debolmente e i verdi in maglia bianca tengono fino al triplice fischio. Tutto rimandato a martedì 14.