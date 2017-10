Altro Calcio Russia 2018, stavolta c'è Ronaldo nel mirino dell'Isis

Dopo Messi, Deschamps e Neymar non poteva certo mancare Cristiano Ronaldo. L'Isis ormai lancia una minaccia al giorno in vista dei Mondiali della prossima estate in Russia e questa volta tocca al fenomeno portoghese del Real Madrid. CR7 è raffigurato inginocchiato davanti ad un combattente dell'Isis, col logo di Russia 2018 sullo sfondo, mentre nel messaggio s'inneggia a possibili attacchi: "Le nostre parole sono quelle che vedete, non quelle che sentite. Quindi aspettate, anche noi stiamo aspettando".