Russia 2018: Spagna qualificata, gruppi D e I apertissimi

Serata di festa per la Spagna che con il tris sull'Albania di Panucci si qualifica ai Mondiali in Russia mentre sono apertissime le situazioni nei gruppi D e I. La Serbia viene rimontata dall'Austria e vede Galles e Irlanda a un passo mentre la Croazia pareggia in casa, viene superata dall'Islanda e ora non dovrà perdere in Ucraina se non vorrà rischiare di rimanere fuori da tutto. Qui risultati, tabellini e classifiche