Altro Calcio Russia 2018, nuova minaccia Isis: foto shock con Deschamps

L'Isis torna a minacciare Russia 2018. Dopo l'immagine shock di Lionel Messi dietro le sbarre, in abiti da carcerato, mentre piange sangue dall'occhio sinistro, arriva un nuovo fotomontaggio che vede questa volta protagonista l'attuale commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps. L'ex centrocampista della Juventus viene ritratto con una tuta arancione (che rimanda ai prigionieri di Guantanamo) mentre viene minacciato con una pistola da un jihadista. Sulla destra dell'immagine, diffusa da un'agenzia vicina all'Isis, è possibile leggere un cartello che identifica Deschamps come un "nemico di Allah", mentre più in basso la macabra scena viene conclusa dalla frase "continueremo a terrorizzarvi e a rovinare le vostre vite".