Altro Calcio Russia 2018: Milik fa volare la Polonia, l'Irlanda rovina la festa tedesca

Nell'ottava giornata dei gironi di qualificazione a Russia 2018 la Germania si conferma una macchina perfetta, stende 6-0 la Norvegia e ipoteca il pass per Russia 2018. Bel passo in avanti anche per l'Inghilterra, che soffre e viene salvata da Rushford, la Polonia, in gol anche Milik, e la Danimarca, che travolge l'Armenia a domicilio. Ecco come sono andate tutte le gare...