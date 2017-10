Altro Calcio Russia 2018, la nazionale degli esclusi

Mancano ancora 13 posti sui 32 disponibili per la fase finale dei Mondiali ma già ora sono tante le stelle che sanno di non poter andare in Russia. Abbiamo scelto un 3-5-2 dalla difesa quasi improvvisata (ma potrebbe essere rinforzata dall'algerino Ghoulam, dagli olandesi Tete e van Dijk e dall'ecuadoriano Valencia), un centrocampo di lusso retto da due pilastri della serie A come Pjanic e Hamsik (in panchina c'è un altro grande, Strootman, con il guineiano Keita oltre al cileno Medel) e due prime punte dal gol facile (il cileno Sanchez pronto a subentrare). In panchina un ct esperto come Advocaat.