Altro Calcio Russia 2018, la Germania torna a Italia '90: ecco la nuova maglia

Adidas ha reinventato uno dei design più leggendari della storia del calcio tedesco, per riportarlo negli stadi e nelle strade. La nuova divisa della Germania prende ispirazione dal design del kit away indossato dai campioni del mondo nel 1990. La caratteristica più suggestiva è la grafica sul petto che ricorda ai fan i trionfi del passato e che da allora è diventata iconica nella street culture e nel mondo dello skateboard. La maglia home, che la “Mannschaft” indosserà d’ora in poi nel suo percorso per difendere la World Cup in Russia e durante la FIFA Confederations Cup (17 giugno - 2 luglio 2017), presenta un colletto nero, rosso e oro, e la patch di campioni del mondo in carica. Pantaloncini neri e calzettoni bianchi completano la divisa.