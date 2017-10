Altro Calcio Russia 2018, l'Isis minaccia anche Neymar

Messi, Deschamps e ora Neymar. L'Isis lancia una minaccia al giorno in vista dei Mondiali della prossima estate in Russia. Questa volta si vede un fotomontaggio con il brasiliano inginocchiato e in lacrime mentre un terrorista, con il coltello in mano, è pronto a decapitarlo. Questo il messaggio nella foto: "Non godrete della sicurezza fino a quando non vivremo in paesi musulmani".