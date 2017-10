Altro Calcio Russia 2018, il Galles e quelle strane foto: ma perché?

Da qualche tempo a questa parte le foto di squadra che il Galles fa nel prepartita sono tutte diverse, cambia il numero dei giocatori in piedi, cambia la posizione di quelli accovacciati, ci sono dei grandi buchi in mezzo eccetera, ma se vi state chiedendo se ci sia un motivo particolare a spiegare questo insolito rituale la risposta è no. Potremmo definirlo originalità oppure "British humor", fatto sta che "Non avremo più una foto standard" ha assicurato Joe Ledley al Wales Online. "La verità è che non eravamo bravi ha confessato il centrocampista - Prima non ci facevamo caso, ma poi con il tempo ci siamo resi conto che alcune foto erano orribili, allora abbiamo pensato che potevamo farle lo stesso, ma in modo diverso. C'ha portato fortuna, non si tratta di superstizione ma non penso che avremo più una foto standard".