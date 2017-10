Altro Calcio Russia 2018: Germania e Inghilterra qualificate, Polonia quasi

Verdetti importanti dalle partite di qualificazione Mondiale: Germania e Inghilterra vincono e staccano il pass per Russia 2018. La Polonia vola con Lewandowski ed è a un passo dalla qualificazione. Successi importanti anche per Scozia e Danimarca, ora seconde e più vicine ai playoff. Si mette male per la Slovacchia di Hamsik.