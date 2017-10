Russia 2018, #EntregaBrasil: i tifosi vogliono il ko con il Cile

L'Argentina è al sesto posto del girone sudamericano di qualificazione a Russia 2018 e al momento, con una partita ancora da giocare, sarebbe clamorosamente fuori dai Mondiali ( ecco come possono qualificarsi Messi e compagni ).Uno scenario da incubo per i tifosi dell'Albiceleste e da sogno invece per quelli brasiliani, che infatti nelle ultime ore stanno chiedendo a gran voce ai loro giocatori di "scansarsi" e lasciar vincere il Cile, che al momento è terzo con un punto di vantaggio sull'Argentina e che vincendo non sarebbe quindi più raggiungibile dalla nazionale di Sampaoli.L’hashtag #EntregaBrasil (entrega letteralmente vuol dire ‘consegna’) è diventato popolarissimo su Twitter, i brasiliani sognano di avere un ruolo decisivo nell'esclusione dell'Argentina dai Mondiali, cosa decideranno di fare l'11 ottobre Neymar e compagni?