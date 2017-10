Altro Calcio Russia 2018, ecco chi saranno le 8 Regine

Le qualificazioni ai Mondiali 2018, in attesa dei playoff, si sono ufficialmente chiuse (eccezion fatta che per l'Africa) e il quadro ormai è quasi completo. Le 4 fasce in cui verranno divise le squadre per il sorteggio dei gironi saranno stabilite dal Ranking Fifa, ma le 8 teste di serie sono già sicure... E l'Italia? Fuori dalle prime otto come la Spagna.