Altro Calcio Russia 2018, Adidas Telstar 18 il pallone ufficiale

A diversi mesi dall'inizio del Mondiale russo, Adidas lancia il pallone che utilizzeranno le 32 nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo (l'Italia dovrà battere la Svezia nel playoff in programma il 10 e il 13 novembre). La scelta del nome del pallone, Telstar 18, segna un importante cambiamento rispetto al passato: "Abbiamo reinventato un'icona". Nelle ultime edizioni, infatti, il marchio tedesco si era ispirato alla lingua e alle tradizioni del Paese ospitanti. Ora, invece, c’è un chiaro segnale con un modello utilizzato tra la fine degli anni ’60 e ’70. A livello estetico il pallone è prevalentemente bianco con una sfumatura a gradiente da nero a grigio su tutta la superficie. Così come il suo predecessore, anche Telstar 18 presenta solo sei pannelli. Questi sono incollati insieme senza soluzione di continuità e presentano una grafica 3D per facilitare il controllo di palla.