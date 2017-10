Altro Calcio Roy Keane: "Diego Costa sembra un pallone"

"Diego Costa? Credo che siano più forti senza di lui, dà solo problemi. E' vero che ha fatto tanto per il Chelsea, ma adesso sembra un pallone". Roy Keane parla in televisione dell'attaccante che in estate ha rotto con Conte ed è in procinto di tornare all'Atletico Madrid. E non le manda certo a dire: "Meglio mandarlo via e puntare su giocatori che sono felici di stare al Chelsea. Sì, sembra un pallone" ha ribadito l'ex calciatore irlandese.