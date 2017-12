Altro Calcio Rosenborg, i tifosi cancellano il ritiro a Dubai

Per via del grande freddo il campionato norvegese inizia ad aprile e finisce a novembre e in questo periodo le squadre vanno in ritiro in posti più caldi per preparare al meglio la nuova stagione. Lo stesso programma che aveva il Rosenborg, la cui scelta era caduta su Dubai: era, perchè una vera e propria rivolta dei tifosi del club ha costretto la squadra a cancellare il viaggio per una questione di diritti umani. Secondo il Kjernen (Il Nucleo, il principale gruppo di tifosi del Rosenborg, ndr), infatti, negli Emirati Arabi la tutela dei lavoratori e l'attenzione ai diritti umani sono bassissime e perciò la decisione del Rosenborg era, secondo i tifosi, "vile e deprecabile, vergognosa e contraria ai valori del club". "È una scelta che va contro tutti i nostri valori come sostenitori del club - aveva spiegato Espen Viken, portavoce del Nucleo - Consideriamo l’approdo a Dubai come assolutamente non necessario, visto che non mancano le alternative". Il Rosenborg è stato quindi costretto alla retromarcia: "Riconosciamo di aver sottovalutato il problema a favore di valutazioni prettamente sportive - ha spiegato il direttore sportivo Stig Inge Bjørnebye- Non andremo a Dubai. Il Kjernen è per noi una voce importante e che apprezziamo".