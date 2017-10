Altro Calcio Rooney ubriaco: due anni senza patente, 100 ore di servizi sociali

Momento difficile per Wayne Rooney: dopo le due batoste subite dall'Everton contro Atalanta e Manchester United, l'attaccante dell'Everton si è dovuto recare in tribunale per rispondere dell'accusa di guida in stato d'ebbrezza. Il giocatore si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a due anni senza patente e 100 ore di servizi sociali.