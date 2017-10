Altro Calcio Rooney, la moglie è furiosa: salta l'Atalanta?

Potrebbe esserci un pericolo in meno giovedì per l'Atalanta di Gasperini, impegnata contro l'Everton nella prima giornata di Europa League: Wayne Rooney potrebbe non scendere in campo per volere della...moglie. Dopo l'arresto dell'attaccante per guida in stato di ebbrezza e la successiva scoperta da parte della moglie che era al volante dell'auto di un'altra donna, Colleen avrebbe infatti intimato al marito di chiedere un congedo all'Everton per sistemare le cose in casa, cosa che significherebbe per Rooney rinunciare ad alcune partite importanti, fra cui quella contro l'Atalanta. "Colleen vuole che la famiglia si allontani per un po' da tutto quello che è successo per tentare di risolvere i loro problemi matrimoniali - ha rivelato una fonte anonima al Sun - così ha chiesto a Wayne di parlare con l'allenatore Koeman per avere un congedo per motivi personali. Non è nelle migliori condizioni psicologiche per giocare e si vede. Se vuole salvare il matrimonio, è arrivato il momento di mettere il calcio al secondo posto".