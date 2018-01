Altro Calcio Rondon rompe la gamba a McCarthy e scoppia in lacrime

Un calcio completamente fortuito di Salomon Rondon, attaccante venezuelano del Wba, ha causato la frattura di tibia e perone alla gamba destra di James McCarthy, centrocampista irlandese dell'Everton: il sudamericano si è subito reso conto della gravità dell'infortunio dell'avversario al punto che è scoppiato in lacrime già in campo. Poi i Toffees hanno comunicato l'esito dei primi esami per il loro giocatore. E Rondon, sui social, ha scritto questo messaggio a McCarthy: "Assolutamente devastato. Le rivalità vengono messe da parte quando un collega subisce un infortunio così grave. Spero davvero di rivederti presto in campo".