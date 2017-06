Altro Calcio Ronaldo, un altro record: 400 gol con il Real Madrid

Dopo la straordinaria tripletta all'Atletico in Champions, Perez lo aveva già omaggiato con la maglietta Ronaldo 400 ("colpa" di Marca, che conta un gol in più al portoghese), ma stavolta non ci sono più dubbi. Con il facile appoggio a porta vuota con cui ha segnato al Siviglia, il portoghese ha raggiunto quota 400 marcature con la maglia dei Blancos: un record assoluto nella storia del glorioso club spagnolo. E un record che CR7 ha voluto battere subito, segnando la sua personale doppietta con un gran sinistro nella ripresa e portandosi a 401...