Ronaldo, top 11 senza Cristiano: ci sono Messi e Buffon

Ronaldo il Fenomeno non ha cambiato idea: il 6 ottobre 2017 schierò il proprio top 11 di tutti i tempi e a distanza di qualche mese è rimasto lo stesso, con Cristiano Ronaldo ancora fuori nonostante i Palloni d'Oro e le tre Champions consecutive. Resistono i quattro italiani: Buffon in porta, Cannavaro e Maldini in difesa, Pirlo a centrocampo, tra l'altro unico centrocampista puro nel reparto con Messi, Maradona e Zidane.