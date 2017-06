Altro Calcio Ronaldo provocatore: "Vi danno tanti soldi, eh?"

Cristiano Ronaldo beccato dalle telecamere di "Minuto 0" durante la partita col Celta Vigo: durante un'accesa discussione con Cabral, ha accusato i giocatori avversari di ricevere denaro come premio in caso di successo. Un'accusa al Barcellona, più che altro, anche se in Spagna i premi in denaro ("a vincere") non sono considerati reato. E in ogni caso i blancos hanno sbancato il Balaidos con un netto 4-1.