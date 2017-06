Altro Calcio Ronaldo più forte della cabala, unico capocannoniere a vincere

Otto re del gol, nessun trionfo: nei sette principali campionati europei e in Europa League, chi segna di più non alza trofei. Ma in Champions la musica cambia grazie a Ronaldo: con la doppietta alla Juve il portoghese tocca quota 12 nella competizione e supera Leo Messi (11) prima di alzare la Coppa al cielo di Cardiff.