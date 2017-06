Altro Calcio Ronaldo extra-large, il web non perdona e punge...Higuain

Il Fenomeno ha giocato la partita tra vecchie glorie di Real Madrid e Roma, ma al suo ingresso in campo è risultato quantomeno un po' fuori forma. Tuttavia, anche in taglia XL il brasiliano ha incantato il Bernabeu aiutando il suo Real a vincere 4-0 sui giallorossi, mentre sui social i tifosi si scatenavano tirando in ballo anche Higuain.