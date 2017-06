Altro Calcio Ronaldo e Georgina, ecco la foto del primo bacio in pubblico

Cristiano Ronaldo è uscito allo scoperto da qualche settimana, facendosi vedere in giro con la sua nuova fiamma Georgina Rodriguez. Ma i più maliziosi avevano fatto notare che i due non avevano ancora manifestato il loro amore in pubblico con un gesto affettuoso. Ecco allora l'immagine che metterà a tacere (forse) i pettegolezzi sul portoghese: in questa foto pubblicata dal Daily Mail, Ronaldo bacia con dolcezza la sua Georgina Rodriguez. La ragazza ha 21 anni ed è cresciuta a Jaca, in Aragona, famosa località sciistica. Ha studiato danza classica e adesso vive e lavora a Madrid. Guarda caso è una super tifosa del Real Madrid.